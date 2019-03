Assume 35 compresse di Viagra in un’ora, l’effetto non termina e la ragazza lo lascia

Assume 35 compresse di Viagra in un colpo solo per impressionare i suoi amici, ma poi la serata prende una brutta “piega”.

L’uomo in questione si chiama Daniel Medforth, un muratore di Withernsea, nell’East Yorkshire e padre di due figli. Subito dopo la bravata, l’uomo è rimasto sorpreso quando la sua erezione non voleva più andarsene.

Il racconto di Daniel Daniel ha raccontato alla stampa inglese i dettagli della sua bravata: “Ero a casa di un mio amico, e per qualche motivo abbiamo parlato del Viagra.

Uno dei miei amici lavorava a casa di un signore anziano, il quale aveva delle pillole che non utilizzava più, così le ha regalate al mio amico. Non le avevo mai provate prima d’ora ed ero un po’ ubriaco, così gli ho chiesto di andare a prenderne qualcuna per provarne un po’”. Quella sera Daniel ha assunto una quantità a dir poco eccessiva di pillole blu: “Ne ho prese 35 – quindi 1.750 mg in totale. Ho letto che da qualche parte il massimo che dovresti prendere è 100mg”.

Gli effetti Ma ben presto il “gioco” di Daniel ha smesso di essere divertente: “Poco dopo ho iniziato a sentirmi davvero male ed è stato allora che sono tornato a casa. Avevo le vertigini e le allucinazioni, vedevo tutto verde. E avevo un’erezione massiccia che non voleva andare via. La mia compagna dell’epoca non è stata molto felice quando le ho detto quello che avevo fatto. Si è infuriata e ha chiamato mia madre, che ha chiamato l’ambulanza”.