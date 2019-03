Sposa si scorda di prenotare il ristorante, finge che ci sia una bomba per far saltare il matrimonio

Sposo dimentica di prenotare ristorante per il matrimonio: finta bomba per far saltare la cerimonia È stato condannato ad un anno di reclusione Neil McArdle, uno sposo distratto di Liverpool.

Per carità, è vero che il matrimonio è una cerimonia complicata, in cui è facile che qualcosa sfugga di mano: ma di solito queste dimenticanze riguardano piccoli particolari.

Nel caso di McArdle, quando è arrivato lo scorso aprile in municipio per sporsarsi con Amy Williams, invece si è ricordato che aveva dimenticato di prenotare nientemeno che il ristorante dove doveva svolgersi il pranzo con i parenti.

Preso dal panico per la figuraccia che questo gli avrebbe causato, non ha avuto altra idea che chiamare il municipio da un telefono pubblico avvisando che da lì a poco sarebbe esplosa una bomba nel palazzo.

L’edificio è stato così evacuato e il matrimonio rinviato.

Le indagini della polizia però hanno ricostruito l’accaduto risalendo a McArdle come autore della telefonata minatoria: l’uomo ha confessato e ha spiegato che non sapeva come spiegare alla moglie ei parenti che aveva dimenticato di prenotare il ristorante.

Secondo quanto ha dichiarato l’avvocato dell’uomo, lui e Amy stanno ancora assieme nonostante l’accaduto .