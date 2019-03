Come mamma lo ha fatto cerca di salire su aereo, “così sono aerodinamico”

Completamente nudo, come mamma lo ha fatto. Un uomo si è presentato al gate dell’aereo tentando di voler salire sul volo sotto gli occhi stupefatti degli altri passeggeri e del personale di bordo.

È successo a Mosca nell’aeroporto di Domodedovo. L’uomo si è giustificato dicendo che senza abiti era più “aerodinamico”.

Il 38enne di cui non sono state fornite le generalità ha tentato di salire sul volo U6 della Ural Airlines diretto a Sinferopoli in Crimea.

Il fatto è stato riportato dalla Ren tv, che ha raccontato che l’uomo, originario di Yakutsk ma di istanza a Mosca, si sarebbe spogliato all’improvviso e avrebbe cominciato a correre velocemente verso l’entrata dell’aereo.

Bloccato fortunatamente dalla polizia aeroportuale che lo ha immobilizzato, l’uomo non sembrava ubriaco o sotto effetti di stupefacenti. Per questo motivo è risultato ancora più pericoloso.

Trattenuto in aeroporto per un paio di ore, giusto il tempo per conoscere le generalità e la provenienza è stato poi portato in un ospedale psichiatrico e ricoverato in stato confusionale.