Si accorge di essere stata tradita dopo aver visto la foto della sua camera da letto sul profilo di un’altra donna

Una donna russa ha lasciato il marito dopo aver riconosciuto la vista dalla finestra della sua camera da letto in una foto dell’account Instagram di un’altra donna, e si è così resa conto che lui la stava tradendo.

Yulia Agranovych, ex modella diventata dentista pediatrica, di San Pietroburgo, stava navigando attraverso il suo feed Instagram una mattina, quando ha notato una vista familiare in una foto postata da una certa Vlada Abramovich. E

ra la stessa vista che vedeva ogni giorno dalla finestra della sua camera da letto, e così ha continuato a guardare le foto dell’altra donna ed ha scoperto diverse immagini di suo marito, Nazar Grynko. Yulia ha così deciso di confrontarsi con lui per avere spiegazioni sulle foto.

“Non stavo cercando nulla, era una normale mattina”, . “Come ogni altra persona del XXI secolo, ho iniziato la giornata esplorando la timeline di Instagram, e improvvisamente ho visto questa fotografia. Mi sono accorta che questa donna e io abbiamo un gran numero degli stessi ‘amici’. Dopo aver visitato il suo account, ho trovato molte altre fotografie interessanti, comprese quelle di mio marito”.

Dopo aver lasciato il commento “bella la vista dalla camera da letto di mio marito” sulla foto di Instagram, Yulia ha deciso di confrontarsi con suo marito, che però ha negato le accuse di adulterio, sostenendo invece che aveva invitato gli amici nell’appartamento per bere mentre lei era via. Vlada, che sosteneva essere la fidanzata di un amico, aveva scattato la foto in quell’occasione. La cosa però non ha convinto Yulia, dubbiosa sul fatto che gli ospiti si sarebbero recati in camera da letto. Alla fine è venuto fuori che aveva ragione.

Vlada, la donna che ha pubblicato la foto rivelatrice, ha impostato il suo account Instagram su “privato” dopo essere stata affrontata da Yulia a riguardo, ma poi ha proseguito la discussione su altre piattaforme di social media per vantarsi della vicenda. Alla luce delle ammissioni della donna amante, Nazar alla fine ha ammesso a Yulia di essere stato infedele in più di un’occasione e con diverse donne.

Yulia ha detto ai giornalisti che, dopo aver reso pubblica la sua storia, ha ricevuto messaggi da altre donne in situazioni simili che hanno elogiato il suo coraggio e hanno detto che si sentivano ispirati a confrontarsi con i propri partner infedeli.