Ragazzo prima diventa donna, poi spende una fortuna per diventare identica a Kim Kardashian

Certo, non è la prima e non sarà neppure l’ultima vicenda di un individuo che non si sente bene nei panni in cui è nato e decide di cambiare un po’ le carte in tavolo.

Ma se “l’individuo del sesso opposto” fosse Kim Kardashian? Una giovane di nome Kairah Kelly pare abbia preso a modello non un pupazzo, fortunatamente, ma una persona in carne ed ossa, conosciuta da tutti per il suo fisico mozzafiato.

Kairah, una ragazza di appena diciannove anni nata a Middlesborough, nel North Yorkshire, appena una manciata di anni fa era maschio, ma sentiva che c’era proprio “qualcosa che mancava”. Ha così iniziato il suo percorso verso la transizione quando aveva appena quindici anni. E la lunga strada verso il cambio di sesso non è stata di certo priva di imprevisti e spese pazze.

Volendo assomigliare in tutto e per tutto alla sua star preferita, Kairah ha speso cifre astronomiche non solo per rifarsi le labbra ed il seno, ma soprattutto per lunghi capelli da favola, trucco, scarpe firmate ed un corsetto strettissimo che ha indossato per venti ore al giorno, tutti i giorni. Ma la trasformazione, ragazzi, è davvero impressionante.