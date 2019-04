Anzichè al telefono risponde al ferro da stiro, si ustiona gravemente una parte del viso

E’ il classico incidente da cartone animato. Oppure, come qualcuno nota, la prova definitiva che gli uomini non sono in grado di fare più cose contemporaneamente.

Il 32enne Tomas Paczkowski ha avuto una pessima esperienza mentre cercava di dimostrare alla moglie che era in grado di svolgere i compiti domestici. “Mi sono messo a stirare mentre lei era fuori, volevo darle una dimostrazione”.

"Ho iniziato a stirare, ed intanto ho acceso la tv e mi sono messo a guardare un match di boxe", continua Paczkowski, "Stava andando tutto bene.

Il problema è che ad un certo punto l’incontro mi ha coinvolto così tanto che non stavo più attento a cosa stavo facendo”. E così, quando ha squillato il telefono, ha tirato su il ferro da stiro anziché la cornetta. “Non so proprio come ho fatto a fare un errore così stupido”.

Ma come se non bastasse, l’uomo si è anche fatto un occhio nero mentre correva in bagno per lavare con dell’acqua fredda l’ustione. Se non altro, l’esperienza ha insegnato a Paczkowski un maggiore rispetto per chi fa i lavori domestici: “È decisamente più difficile di quel che sembra. Rispetto molto quel che fa mia moglie, adesso”.