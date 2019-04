Crisi del settimo anno, moglie su eBay mette in vendita il marito, basa d’asta 18 euro

La crisi del settimo anno ha colpito ancora. L’annuncio di una donna apparso sul noto sito di aste online eBay doveva essere un semplice scherzo, ma si è trasformato in una delle notizie più gustose di queste ultime settimane. Dopo sette anni di matrimonio, infatti, la signora ha pensato bene di proporre il marito in vendita a partire da una base d’asta di appena 18 euro (ovviamente trattabili).

L’episodio è stato raccontato da alcuni giornali tedeschi, visto che la coppia vive ad Amburgo e per il momento si conosce soltanto il nome della protagonista, Dorte. Il consorte è stato presentato come “marito usato”, con tanto di descrizione per spiegare l’insolita vendita.

L’annuncio è diventato virale e ha attirato l’attenzione di tantissimi utenti che ne hanno voluto sapere di più sulle vicende personali dei coniugi teutonici.

La signora che ha deciso di offrire al miglior offerente su eBay il proprio marito ha 40 anni e ha scritto un lungo commento per chiarire la sua scelta. Ecco le sue parole: “Nei primi giorni delle vacanze di Natale mi sono semplicemente resa conto che non siamo più compatibili: cedo volentieri mio marito. Il reso non è ammesso. Le richieste vanno inviate per e-mail”.