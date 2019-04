Famosa azienda offre uno stipendio da capogiro per girare il mondo e mangiare cibo vegano

Il cibo vegano ha conquistato moltissime persone e per i più perplessi c’è ora un invitante incentivo in denaro. I dubbi su questa dieta possono infatti essere superati da un annuncio lavorativo che sta facendo discutere parecchio.

L’azienda britannica Vibrant Vegan ha pubblicato un messaggio per far capire di essere alla ricerca di un candidato o di una candidata per un progetto particolare. In poche parole si possono incassare ben 50mila sterline (circa 60mila euro) e avere tutte le spese pagate a patto che venga seguito questo regime alimentare e si sia disposti a girare ogni angolo del pianeta.

La curiosità principale è che questa compagnia è stata molto chiara in quanto a requisiti. Non bisogna essere necessariamente vegani per prendere parte alla selezione, è sufficiente focalizzarsi su questa alimentazione nel periodo in cui ci sarà bisogno del prescelto. Anche se la dieta potrebbe far storcere il naso, i vantaggi sono innegabili e vale la pena approfondirli.

Il lavoro dei sogni esiste ma non prevede formaggi, uova e molti altri ingredienti. A questo punto occorre capire quanto può durare una professione del genere e cosa dice esattamente l’annuncio lavorativo