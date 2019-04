Lui ha 74 anni, lei solo 21, voglio sposarsi e avere un figlio per dimostrare che il loro è un amore vero

Lei si chiama Milijana Bogdanovic e ha 21 anni, lui si chiama Milojko Bozie e ha 74 anni e stanno insieme da qualche tempo. Proprio come coppia, i due sono entrati nel cast di “Parovi”, un reality show serbo che si tiene a a Belgrado e, secondo quanto riportato dal Mirror, i due vorrebbero un figlio e sarebbero disposti ad avere un rapporto davanti alle telecamere per dimostrare il loro amore.

Perché non dovremmo farlo? – ha dichiarato la giovane – io vorrei rimanere incinta al più presto”. Milijana ha spiegato di non essere interessata agli altri concorrenti del reality perché sono “troppo giovani”. Sono in tanti ad aver pensato a un’operazione pubblicitaria con il solo motivo di promuovere il programma, ma la coppia sembra determinata a dimostrare che non è affatto così.

Milojko ha tre figli di 30, 35 e 40 anni: pochi mesi fa si è sottoposto a un intervento chirurgico al cuore e adesso pensa al futuro e ha intenzione di sposare la sua giovane compagna il prossimo 7 settembre, ma in comune, in quanto il parroco della chiesa della loro città si sarebbe rifiutato di sposare due persone con oltre 15 anni di differenza d’età.