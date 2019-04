“Paperoni” africani ordinano la pizza a Londra per farla arrivare in Nigeria in aereo dopo sette ore

in Nigeria non sono pochi i cittadini che ordinano la pizza a Londra chiedendo che venga spedita nel paese del continente nero tramite un volo aereo. Questi ricchi e viziati personaggi hanno anche una predilezione per la British Airways e quindi i voli con il cartone fumante sono diventati molto comuni. Quanto tempo ci vuole per la consegna?

L’acquisto viene perfezionato di mattina, mentre l’arrivo diventa realtà in serata nella nazione africana. Per avere il cibo a disposizione bisogna ovviamente recarsi all’aeroporto. Il viaggio è di circa sei ore, per la precisione 6 ore e 43 minuti, il tempo che serve agli Airbus per coprire la distanza che separa Londra da Lagos. Il sapore non può essere lo stesso del prodotto appena sfornato.

. Possibile che questi “paperoni” non si fidino delle versioni locali? Il problema è grave e il Ministero dell’Agricoltura nigeriano ha sottolineato che quello che sta accadendo potrebbe determinare gravi problemi all’economia nigeriana.