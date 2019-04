25enne riesce a mangiare solo carta igienica, ne mangia un rotolo al giorno ﻿

Sarà pure igienica, ma non così sana da pensare di mangiarla. Jude Sylvester non la pensa assolutamente in questo modo, per lei è commestibile e deliziosa. Stiamo parlando della carta igienica, l’unica cosa che questa ragazza inglese di 25 anni non riesce proprio a non mangiare.

La giovane si è accorta di avere questa dipendenza mentre era in attesa di suo figlio: spesso le strane abitudini alimentari come quella di Jude si sviluppano proprio durante la gravidanza, ma in questo caso sarebbe dovuto finire tutto dopo il parto. Invece la 25enne ha una scorta infinita di rotoli che le servono per le sue degustazioni quotidiane.

La ragazza se n’è accorta al secondo mese di gravidanza e non si è mai chiesta il motivo del suo comportamento. Andare da un medico specialista e spiegare il problema la fa vergognare, dunque per il momento non c’è una vera soluzione.

I famigliari non possono che essere preoccupati e temono che ci siano ripercussioni serie sulla salute. Lei non sa come fare e a distanza di anni non è stato fatto un solo passo avanti.