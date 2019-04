41enne insegnante mangia pizza ogni giorno da 37 anni

Inizio anno è periodo di buoni propositi, e spesso questi includono anche passare ad un’alimentazione più “sana”. Più di qualcuno ha probabilmente promesso di mangiare meno spesso la pizza, per preferire cibi più “dietetici”: una storia che arriva dagli USA ci mostra però come si possa tranquillamente anche vivere di sola pizza. Mike Roman, un insegnante del New Jersey, ha infatti mangiato la pizza almeno una volta al giorno negli ultimi 37 anni.

Il lunga amore di Roman per la pizza è iniziato all’età di 3 o 4 anni (non ricorda esattamente), quando sua madre l’ha provata per la prima volta. A quanto pare la pizza gli piaceva così tanto che continuava a insistere ogni giorno finché i suoi genitori alla fine non cedevano e smettevano di provare a convincerlo a mangiare altri cibi. Da allora ha sempre mangiato la pizza almeno una volta al giorno, per tutta la sua infanzia, adolescenza e fino all’età adulta. Mike ha detto di aver mangiato spesso pizza a colazione, pranzo e cena, per molti anni, ma recentemente ha iniziato a passare dalla pizza al panino al burro di arachidi per il pranzo. Mangia comunque sempre pizza per cena tutti i giorni.

“La prendo in diversi posti, quindi c’è una buona varietà”, Non è un grosso problema. So che alcune persone amano i pranzi raffinati, o si definiscono buongustai, e gli piacciono le cose complicate, ma la cena per me non è niente di veramente speciale. Devi mangiare perché hai fame“.

L’insegnante di 41 anni ha persino fatto servire pizza il giorno del suo matrimonio, un anno fa, ed è riuscito a mantenere viva la sua “tradizione” anche durante la sua luna di miele ad Aruba. Mike dice che e la sua salute generale è buona, e che la dieta a base di pizza non non gli ha causato problemi finora.