Donna vive per 8 anni in aeroporto, per guadagnare soldi ha messo in affitto il suo appartamento

Una cinquantenne vive da otto anni nell’aeroporto di Singapore, nonostante possegga un appartamento di tre stanze, che però ha messo in affitto per guadagnare un po’ di soldi.

La donna, che ha chiesto di rimanere anonima, è stata intervistata dalla rivista Lianhe Wanbaho, ed ha raccontato di essersi trasferita all’interno dello scalo Changi nel 2008, dopo che la crisi economica la aveva messa in grosse difficoltà. “Al tempo ero giunta ad un punto morto e non avevo altre possibilità”,ha spiegato la donna, che ha anche raccontato che all’inizio era terrorizzata all’idea di vivere in un aeroporto e pensava di farlo solo per un breve periodo, solo il tempo di racimolare qualche soldo.

La donna però ha imparato a trovarsi a suo agio all’interno dell’aeroporto, che in effetti fornisce ogni tipo di servizio di cui può avere bisogno, tanto che le poche notti previsto si sono trasformate in otto anni.

La donna compra da mangiare nei negozi dell’aeroporto, usufruisce dei bagni e delle docce, e può beneficiare dell’aria condizionata e anche del wi-fi gratuito disponibile all’interno dello scalo.

Tutto sommato, la donna non si lamenta della vita che sta facendo, anche se spera di poter tornare a vivere in una vera casa, appena avrà messo abbastanza soldi da parte: “Voglio vendere l’appartamento e comprarne uno più piccolo, con solo due stanze”.

Se la donna è probabilmente la persona che vive da più tempo nell’aeroporto di Singapore, non è però l’unica: i giornalisti ne hanno incontrati almeno dieci, incluso un giovane che aveva litigato con il compagno di stanza e per evitarlo aveva deciso di venire a dormire in aeroporto