Per vendicarsi della moglie affitta betoniera, riempie l’auto della donna di cemento e filma la scena

Un uomo ha deciso di vendicarsi della moglie riempiendole l’auto di cemento, e filmando tutta la scena. Apparentemente, il motivo di tanta irritazione è che la donna avrebbe cambiato nome senza la sua approvazione.

I fatti sono avvenuti a San Pietroburgo: il filmato, ripreso con un telefono cellulare, mostra l’uomo dare indicazioni ad una betoniera fino a riempire l’abitacolo della vettura di cemento. Il video è rapidamente diventato virale, anche al di fuori dei confini russi, spingendo molti a domandarsi il perché di un tale gesto.

Ne è venuto fuori che la causa di tutto è strana almeno quanto il gesto stesso: un supermercato locale infatti aveva lanciato una promozione in cui venivano offerti 50.000 rubli (circa 850 euro) al mese ai clienti che fossero stati disposti a cambiare il proprio nome nel marchio del supermercato. La moglie dell’uomo avrebbe accetto la sfida, per avere il premio, e avrebbe dunque cambiato nome: ma tutto questo senza neppure consultare il marito.

L’uomo non l’ha presa bene, ed ha deciso di vendicarsi sull’auto della donna. Il motivo della scelta dell’automobile come “vittima” sarebbe legato al fatto che la donna teneva molto alla macchina, tenendola sempre pulita ed in perfette condizioni.

La storia è talmente strana che c’è chi sospetta che sia tutto organizzato dal supermercato per farsi pubblicità, ma non ci sono conferme in questo senso. Probabilmente a fare luce sulla questione sarà presto anche la polizia locale.