21 enne messo in vendita online per ripagare un debito, si sposerà con la donna che farà l’offerta più alta

Un imprenditore ventunenne russo ha accettato di essere messo in vendita su un sito di e-commerce, e sposare chi farà l’offerta più alta, per ripagare il debito che aveva con il sito stesso.

Apparentemente, il ragazzo ha un debito di circa 50.000 euro con il sito stesso: doveva effettuare delle stampe su dei materiali forniti dal sito (sembrerebbe piastrelle), ma qualcosa è andato storto “per ragioni fuori dal suo controllo” e non è stato in grado né di effettuare il lavoro né di restituire il materiale.

Non si sa a chi sia venuta l’idea di mettere in vendita il ragazzo per ripagare il debito: certamente viene naturale il sospetto che la cosa sia un modo per farsi pubblicità per il giovane e per il sito, ma numerosi giornalisti hanno contattato sia il ragazzo che i gestori del sito e si sono convinti della veridicità della storia.

Apparentemente, sono arrivate diverse centinaia di offerte (solo donne con meno di 35 anni sono prese in considerazione) per l’insolito “prodotto”, e apparentemente ci sono state offerte che hanno superato il debito del ragazzo, che sembra intenzionato a mantenere la promessa e sposare la donna che farà l’offerta più elevata. Ma con una piccola ma importante clausola: il matrimonio è garantito solo un anno, e dopo il ragazzo avrà diritto di divorziare.