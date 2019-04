Azienda retribuisce 15 euro a dipendente per ogni chilo perso

Per incentivare i dipendenti a prendersi cura della propria forma fisica, un’azienda cinese ha introdotto dei premi in denaro per chi dimagrisce: 100 yuan (circa 15 €) per ogni chilogrammo che perdono.

L’idea è venuta a Wang Xuebao, direttore della Xian Jingtian Investment Consulting, che si è reso conto che sia lui che i suoi collaboratori avevano una vita eccessivamente sedentaria, sempre dietro la scrivania, e la loro salute ne sta risentendo.

Non è peraltro un problema solo dell’azienda di Wang: con il tenore di vita che sempre più si avvicina a quello dei paesi ricchi, ormai il paese inizia ad affrontare anche le emergenze che questi affrontano, e l’obesità inizia ad essere una di queste.

“Ero preoccupato perché i nostri dipendenti stanno quasi sempre seduti in ufficio, e nessuno – me compreso – si muove molto, e così siamo sovrappeso. Attraverso questo incentivo alla perdita di peso possiamo sviluppare una cultura più salutare e creare una competizione salutare”, ha spiegato Wang ai giornalisti.

L’iniziativa sembra stia funzionando bene, e da marzo (quando è iniziata) più di metà dei dipendenti hanno perso peso, dedicandosi ad attività fisiche ma anche curando maggiormente l’alimentazione. Una giovane impiegata ha perso ben 20 Kg in tre mesi, portandosi a casa un premio di 2.000 yuan, pari a poco meno di 300€. “Oggi ho mangiato uova fritte e funghi. Prima avrei mangiato carne ad ogni pasto”, ha raccontato.

Wang ammette che il successo dell’idea ha superato le aspettative, ma non nega di avere un piccolo cruccio: lui non è riuscito ancora a guadagnarsi il bonus che lui stesso ha ideato, non avendo perso ancora peso.