Organizza una festa per rivelare a tutti che il suo miglior amico è l’amante della sua storica fidanzata

Una vera e propria vendetta, più che un party. La nazione da cui proviene la notizia è il Venezuela, ma non si sanno altri dettagli riguardo il luogo preciso. Non si sa neanche il nome dell’uomo che ha organizzato la “sorpresa” alla propria donna.

Gli unici dati che si conoscono sono il nome della ragazza, che è “Daliana Meleàn” e il migliore amico del protagonista: “Alberto Sobalvarro”. Quest’ultimo conosceva il fidanzato di Daliana da circa 20 anni. La loro amicizia, però, ormai è stata rovinata. La festa è stata organizzata solo per riunire parecchi amici e parenti e mettere in cattiva luce sia Daliana sia Alberto.

Il motivo di questo gesto è molto semplice: i due erano amanti. Il fidanzato di Daliana sapeva già tutto da un bel po’ di tempo e ha preferito dire a tutti la verità in un modo particolare. Ha organizzato il party e alla fine ha preso la parola. Il suo discorso, senza dubbio, ha stupito tutti i presenti.

Con una calma innaturale, l’uomo ferito ha annunciato a tutti la verità: “Oggi ho scoperto qualcosa che sapevo da tempo nella mia mente e nel mio cuore. Alberto sei il mio migliore amico da oltre 20 anni”, ha iniziato con queste parole il discorso.

“Tu sei il padre del mio grande fratello e amico. Ma corteggiare mia moglie è una mossa codarda”, ha sentenziato infine. Il discorso del fidanzato non è terminato così, anzi le parole che ha aggiunto successivamente sono state anche più taglienti, perché velate di una certa ironia. “Ti ringrazio davvero Alberto con tutto il cuore per la sincera e profonda amicizia che mi hai dimostrato in questi 20 anni” ha sottolineato con rancore.

Poi ha continuato guardando la fidanzata (ormai ex): “Anche Daliana, naturalmente , per questi due anni che hai condiviso con me in modo ipocrita. Insomma, Alberto e Daliana hanno una relazione”. Ma l’uomo non ha terminato qui la sua vendetta. Oltre ad aver reso pubblico il loro tradimento davanti ad amici e parenti, lo ha diffuso in tutta la rete.

Ora tutti i social parlano della notizia e commentano il video attinente. Infatti il fidanzato ha persino filmato tutta la scena e l’intero discorso che ha tenuto alla “festa”. Questo però non è tutto. Non soddisfatto, ha voluto mostrare a tutti gli invitati altre prove del tradimento dei due. Per farlo, è bastato prendere in mano il telefono della propria fidanzata.