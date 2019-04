Mike Tyson voleva combattere contro un enorme gorilla argentato, per farlo cercò di corrompere un guardiano dello zoo offrendogli una ingente somma di denaro

È successo nel 1986, quando aveva solo 20 anni, ma lo ha raccontato solo ultimamente durante un’intervista rilasciata al giornale “The Sun“. Si parla dell’ex campione di pugilato Mike Tyson. La notizia è stata pubblicata solo pochi giorni fa ma è diventata molto seguita in rete. Come ha raccontato egli stesso, un giorno stava facendo una passeggiata vicino allo zoo di New York e decise di entrare.

Era in compagnia di sua moglie Robin Givens (ormai ex) e nonostante l’orario delle visite al pubblico fosse scaduto, l’ex campione del mondo chiese una cortesia al guardiano. Domandò se fosse possibile fare un giro privato per lo zoo. Nonostante il guardiano avesse acconsentito ad esaudire il desiderio di Tyson, rifiutò di accettare il secondo. La successiva richiesta infatti fu molto particolare.

L’ex campione del mondo offrì un’elevata somma di denaro al guardiano per fargli aprire la gabbia di un gorilla argentato. Lo scopo di “Iron Mike” era di fronteggiare l’animale in un incontro di pugilato a mani nude. L’ex pugile ha spiegato nei minimi dettagli il motivo della sua richiesta, ampiamente criticata dagli utenti del web. Di cosa si tratta esattamente?

“Quando siamo arrivati alla gabbia dei gorilla c’era un solo grande esemplare argentato che stava facendo il prepotente con tutti gli altri primati. Tutti erano grossi e potenti, ma i loro occhi erano come quelli di un bambino innocente“, ha raccontato Tyson. Insomma, il motivo per cui voleva sfidare l’animale era quello di far terminare delle ingiustizie, come solitamente si fa a scuola con i bulli. I dettagli importanti però sono altri, come stiamo per scoprire…

“Ho offerto all’addetto diecimila dollari per aprirmi la gabbia e far spaccare il muso a quel gorilla! Ma il guardiano ha rifiutato“, ha aggiunto l’ex campione del mondo. Anche questa dichiarazione di Tyson ha suscitato numerose critiche sui social. “Tanti muscoli ma poco cervello, e questa sua dichiarazione è la conferma“, ha scritto un utente.

“Un encomio al guardiano dello zoo che è stato di gran lunga più intelligente di Tyson” hanno commentano altri. Un’altra persona ha scritto: “Ma mettere Tyson nello zoo e liberare il gorilla no? Non sarebbe un buon scambio?” Le frasi negative rivolte contro l’ex pugile non risultano essere solo queste. Alcune sono persino più polemiche e pungenti…

“Questo personaggio deve essere caduto dal seggiolone e poi i pugni presi hanno fatto il resto, ma ad essere sincera mi sarebbe piaciuto vederlo messo al tappeto da un gorilla argentato“, ha sentenziato una signora. Altre persone hanno persino cercato di indovinare chi dei due, il gorilla o Tyson, avrebbe vinto l’incontro. Da qui sono nate scenette divertenti…