Si conoscono sui social si iniziano a frequentare, dopo dieci mesi si sposano, solo dopo il matrimonio lui rivela di essere uno degli uomini più ricchi al mondo

Nella realtà, una donna che si innamora di un uomo su un social network come minimo rischia di essere presa in giro, in alcuni casi molto peggio.

Nella storia che vi stiamo per raccontare, invece, quello che è accaduto è decisamente memorabile, perché una ragazza si è innamorata di un uomo conosciuto su Facebook e ha deciso di sposarlo, prima di ricevere una straordinaria sorpresa.

Apparentemente potrebbe sembrare una donna un po’ spericolata ed incosciente, e probabilmente lo è stata, ma è stata anche premiata.

La storia di Nguyen Van Anh e Dang Tuan ha davvero dell’incredibile. È una storia d’amore iniziata come ormai iniziano molte relazioni moderne, ovvero su un social network. La tastiera che rende più disinibiti e meno imbarazzati, uno schermo che mette a contatto con il mondo intero, il mistero e la voglia di conoscersi ed ecco che la scintilla scatta inevitabilmente.

n questo caso, il social network che ha fatto da mezzo di comunicazione per questa storia è Facebook e la protagonista è la bella Nguyen, una giovane donna vietnamita probabilmente in cerca di una vera e propria favola moderna che la potesse risvegliare dal torpore.

Tutto è iniziato quando Nguyen Van Anh ha utilizzato su Facebook un hashtag per avere qualche informazione sul suo idolo. La fortuna ha voluto che Dang Tuan avesse pubblicato una sua foto insieme all’idolo della ragazza vietnamita, così lei, vedendola, si è fatta coraggio e ha deciso di contattarlo per cercare di conoscere questo personaggio.

Da quel contatto tra di loro è iniziata una frequentazione virtuale, con quotidiani messaggi che li hanno portati a conoscersi sempre meglio fino a riuscire ad innamorarsi. E dieci mesi dopo il primo contatto i due hanno deciso di sposarsi.

Fino al momento del matrimonio, però, Dang Tuan ha deciso di omettere un particolare decisamente importante della sua vita per essere sicuro che la bella Nguyen si innamorasse di lui per quello che è realmente e per quello che insieme avevano costruito fino a quel momento.

La fanciulla si è lasciata completamente trasportare dai suoi sentimenti, decidendo di sposare un uomo conosciuto su internet (sappiamo benissimo che può essere una cosa molto rischiosa) senza però essere a conoscenza di tutto ciò che lo riguardava.

Nguyen Van Anh ha scoperto tutta la verità sul conto del suo fidanzato solo al momento del matrimonio, quando l’uomo era sicuro che i sentimenti della donna erano sinceri e andavano oltre il piccolo dettaglio tenuto segreto. Così, come se niente fosse, le ha confessato di essere un grande uomo d’affari milionario.