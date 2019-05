Donna impiega 11 anni per fare un maglione al marito con i suoi capelli neri e lucenti

Xiang Renxian, insegnante cinese oggi in pensione, ha passato gli ultimi 11 anni a fare un maglione per suo marito, utilizzando i propri capelli.

La donna aveva iniziato a collezionare i propri capelli da quando ha iniziato a perderli a 34 anni. “Quando ero giovane ero famosa per i miei bei capelli lunghi, e quando sono cresciuta ho capito che, come il mio aspetto, anche i miei capelli stavano perdendo il proprio smalto. Molte persone invidiavano i miei lunghi, lucenti capelli neri e così ho voluto tenere anche quelli che cadevano”, racconta la donna oggi sessantenne.

Per molti anni, Xiang ha collezionato i propri capelli, ma senza avere idea di cosa farne, finché nel 2003 ha pensato di utilizzarli per fare qualcosa per suo marito. E da lì l’idea del maglione: “C’è voluto un po’ per mettere a punto la tecnica, ma una volta capito come fare non era difficile, bastava solo avere pazienza”.