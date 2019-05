Marito e moglie scoprono di essere fratello e sorella dopo un test dl DNA

Shock per una coppia cinese dopo un esame medico del DNA a cui si erano sottoposti in previsione di avere un figlio: volevano essere sicuri che il bambino concepito sarebbe nato sano senza rischi di malattie genetiche. Ma l’esame ha invece evidenziato che c’è una probabilità del 99,9% che marito e moglie siano fratello e sorella. Si può immaginare come la scoperta abbia messo in crisi i due.

E’ emerso che il padre della sposa aveva avuto diversi anni prima una relazione con la madre del marito, ed era nato un bambino. Non è chiaro se l’uomo non sapesse di avere avuto un figlio dalla donna (morta oltre venti anni fa) oppure abbia deliberatamente tenuto nascosta la cosa, quando i due ragazzi si erano conosciuti da piccoli, vivendo nella stessa cittadina, e anche quando avevano deciso di sposarsi alcuni anni fa.

Sembra che i conoscenti della coppia avessero spesso sottolineato la loro forte somiglianza fisica, ma nessuno aveva sospettato che la ragione fosse una parentela.