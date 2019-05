Si spedisce per posta dentro un pacco alla fidanzata, ma rischia di morire soffocato

La bravata di un giovane innamorato che voleva fare colpo sulla fidanzata rischiava di avere conseguenze tragiche. Il ragazzo, aveva deciso di spedirsi dentro un pacco all’amata.

In teoria lo scherzo era stato pianificato abbastanza bene: un amico aveva chiuso Hu Seng (questo il nome del protagonista della storia, avvenuta a Chongqing, in Cina) dentro allo scatolone poco prima che arrivasse il corriere, che avrebbe dovuto consegnare il pacco entro una mezz’ora. Un altro amico era a casa della fidanzata, per filmare la sua sorpresa quando fosse saltato fuori dallo scatolone.

Solo che il corriere ha sbagliato la destinazione, e anziché consegnare il pacco in 30 minuti, ci sono dovute diverse ore, durante le quali il giovane è rimasto bloccato nello scatolone, all’interno della quale l’ossigeno non era molto e le cui pareti erano troppo spesse perché Seng riuscisse a praticarvi dei fori. “Non volevo urlare per non rovinare la sorpresa”, racconterà poi Seng.

Quando il pacco è arrivato, anziché filmare la sorpresa della fidanzata per l’uscita di Seng dallo scatolone, l’amico si è trovato ad assistere al terrore della giovane che quando ha aperto il pacco ha trovato il fidanzato ormai incosciente e quasi soffocato. Solo l’intervento dei medici ha salvato la vita al ragazzo.

L’impresa di trasporti ha commentato che loro “non avevano idea del contenuto dello scatolone, e se avessero anche solo sospettato l’idea del ragazzo, avremmo rifiutato il trasporto”.