Marito compra una enorme tarantola per tenere lontano la suocera da casa sua

L’aracnofobia, la paura dei ragni, è una fobia comune tra molti individui, ma un uomo di Reddit ha trovato il modo diabolico per sfruttare tale timore a suo vantaggio. I genitori del proprio partner non sono sempre le persone con cui è più facile andare d’accordo, tuttavia quest’uomo ha portato la sua insofferenza verso i genitori di sua moglie a un livello successivo quando ha comprato una tarantola per impedire alla suocera di venire a far loro visita.

L’uomo ha affermato di non essere mai stato particolarmente interessato alle tarantole. Anche se ha sempre pensato che siano bellissime e tutto il resto, non avrebbe mai pensato di acquistarne una come animale domestico, se non fosse stato per il grande vantaggio di tenere sua suocera lontana da casa sua.

Nel suo lungo post, che di recente è diventato virale sui social network, l’uomo ha detto che i suoi suoceri cinesi – molto tradizionalisti – avevano realmente cominciato a innervosirlo con le loro visite senza preavviso e le palesi violazioni della privacy, ma nonostante si fosse lamentato con sua moglie per anni, non è mai riuscito a risolvere il problema. Così, quando notò la reazione della suocera alla semplice vista di un ragno che si trovava in un angolo della casa, ebbe l’idea di sfruttare la sua aracnofobia per tenerla lontana.