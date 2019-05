Famosa azienda cerca personale che viva su uno yacht a, il suo compito testare i numerosi confort, stipendio mensile 5.000 euro al mese

L’ultimo annuncio memorabile è stato quello di un sito web che ha attirato l’attenzione di mezzo mondo per la professione che si deve svolgere, un uomo o una donna che siano in grado di testare gli yacht di lusso. Non si tratta di guidare le imbarcazioni, ma semplicemente fornire delle recensioni sui servizi offerti a bordo. A chi serve una figura del genere?

La ricerca è stata avviata dal portale Hushhush.com, ribattezzato da tempo “Amazon dei milionari” visto che consente ai paperoni di tutto il pianeta di fare shopping sfrenato e anche inusuale. Oltre agli abiti, ai gioielli e ad altri accessori costosi, sul sito si trovano autovetture rare e persino agriturismi. Le barche non potevano mancare ed è per questo motivo che occorre una persona competente per le valutazioni.

Lo Yacht Tester non è un’occupazione faticosa e lo stipendio farebbe illuminare gli occhi a chiunque. Le parole d’ordine che dovrà rispettare il prescelto o la prescelta sono poche e semplici: mangiare, dormire, fare la doccia e avendo l’accortezza di effettuare un test diverso ogni settimana. Per tutti coloro che hanno i soldi che escono dalle orecchie è qualcosa di normale, ma non per i comuni mortali.

L’obiettivo di Hushhush.com è quello di verificare dal vivo la funzionalità, la qualità e il comfort di queste sfarzose meraviglie che solcano i mari. La notizia non poteva non diventare virale e le candidature sono già numerose, come era facilmente prevedibile. Bisogna comunque soddisfare i requisiti richiesti dall’azienda, non verrà certo assunto il primo sconosciuto che vuole guadagnare facilmente. Ecco di cosa si tratta.

Sappiamo già che state fremendo per conoscere l’importo esatto del salario che verrà riconosciuto all’esperto di yacht. Lo stipendio annuo sarà pari a 65mila dollari, dunque poco meno di 60mila euro. In pratica è come ricevere 5mila euro al mese (non male): il calcolo dipende dalle recensioni relative alle imbarcazioni, ogni test verrà retribuito circa mille euro e le occasioni da sfruttare ogni anno saranno circa 50.

Non tutte le età sono state ricomprese nella ricerca e soltanto chi ha più di 21 anni potrà sognare di essere scelto. L’elenco dei requisiti comprende anche il possesso di un passaporto in corso di validità e una predisposizione al lusso. Hushhush si attende molto da questa selezione e ha sottolineato come ogni prodotto dovrà essere della massima qualità. Qualche suggerimento sul candidato ideale è stato svelato.