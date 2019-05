La zia muore poco prima delle nozze, per risparmiare il funerale e il matrimonio si svolgono contemporaneamente

Una fresca sposa è stata presa di mira dagli utenti di Facebook per aver raccontato dell’organizzazione del suo matrimonio proprio nel giorno in cui nessun familiare era dell’umore giusto.

La donna ha svelato come si sono svolte le nozze proprio sui social, ricevendo una valanga di insulti e di commenti negativi. In poche parole ha deciso di risparmiare facendo combaciare la data del fatidico sì con quella del funerale di sua zia per risparmiare sui costi. Non ha avuto troppi problemi nel rivelare questa macabra coincidenza, spiegando come l’ultimo saluto alla parente avrebbe rischiato di mandare in bancarotta la famiglia.

Il cambio in corsa non è piaciuto a nessuno, ma come hanno reagito gli invitati? La defunta si chiamava Karen e per rimediare in qualche modo ai due eventi in contemporanea si è pensato di proiettare il volto dell’anziana su un apposito display sistemato nella chiesa in cui i due piccioncini sarebbero diventati marito e moglie. La clamorosa decisione è stata presa soltanto all’ultimo minuto.

In effetti Facebook è stato sfruttato per comunicare proprio agli invitati che funerale e nozze sarebbero stati celebrati nella stessa giornata. La povera zia Karen è passata a miglior vita 24 ore prima dello sposalizio e la coppia non se l’è sentita di rimandare il felice evento nonostante le lacrime ancora calde. Ecco cosa è stato scritto online e quali sono stati i principali commenti degli utenti.