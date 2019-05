Lui si presenta con la madre al viaggio di nozze, lei chiede subito il divorzio

Che le suocere siano causa di litigi tra le coppie, non è una novità. Secondo le stime dell’Associazione che raggruppa i matrimonialisti italiani, ben il 30% delle separazioni sarebbe causata da eccessiva invadenza dei suoceri.

Ma che riescano a causare il divorzio già durante il viaggio di nozze, è cosa più rara. Sfortunatamente, è stato il caso di una coppia italiana.

I neo-sposi erano in aeroporto, a Roma, in partenza per il viaggio di nozze programmato in Francia quando, con grande sorpresa della sposa, è apparsa anche la madre di lui, che si è messa in coda per l’imbarco. A nulla sono servite le proteste della ragazza: il neo-marito infatti ha rifiutato le richieste di rispedire la madre a casa, giustificando la decisione con il fatto che la madre era malata e bisognosa di cure e pertanto doveva assolutamente accompagnarli nel viaggio di nozze.

Il marito, e forse la madre di lui, probabilmente sono gli unici ad essere sorpresi che questo viaggio abbia portato direttamente ad una richiesta di divorzio.