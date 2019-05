Per festeggiare tenta di sparare colpi di mitra in area, ma uccide tre invitati

L’idea di festeggiare sparando colpi di pistola in aria non ci è mai sembrata intelligente. L’idea di festeggiare con un fucile automatico, dato in mano a una persona che non sa maneggiare le armi sia idiota. E potenzialmente tragico, come è avvenuto in un villaggio turco dove (benché sia ovviamente vietato dalla legge) qualcuno ha avuto la brillante idea di dare un AK-47 in mano ad un neo-sposo, appena conclusa la cerimonia.

La potenza dell’arma sarebbe una sorta di indicatore di buona fortuna, e per questo capita spesso che nelle zone rurali della Turchia, come in diversi paesi del medio Oriente, i matrimoni vedano utilizzate armi da guerra anziché confetti, nonostante gli sforzi delle autorità per impedire questa pericolosa pratica.

Sfortunatamente lo sposo, come abbiamo anticipato, non era particolarmente abile con le armi, e il fucile gli è scivolato, colpendo con una sventagliata di colpi la piccola folla presente alla celebrazione. Tre persone sono rimaste uccise (il padre dello sposo e due zie), e una decina ferite, tra cui anche diversi bambini.