40 ore di interminabile conversazione, così due 20enni hanno stabilito il record della telefonata più lunga del mondo

Una telefonata allunga la vita. Questa frase è diventata un vero e proprio tormentone grazie allo spot azzeccato in cui Massimo Lopez riusciva ad evitare continuamente la fucilazione parlando per ore e ore al telefono. Sip e Telecom Italia hanno divertito gli italiani immaginando una chiamata infinita, la stessa a cui si sono avvicinati due ragazzi nel 2010.

Di record strani e assurdi è pieno il mondo e un oggetto di uso comune come il telefono non poteva essere da meno. Capita di vedere ogni giorno persone che usano continuamente lo smartphone per sentire clienti, parenti, amanti e quant’altro.

Sembrano proprio non poter rinunciare al cellulare, ma quanto è durata la telefonata più lunga del mondo? I giovani protagonisti dell’interminabile chiacchierata si chiamano Sercan Aratemuer e Kevyan Hamildi e otto anni fa vivevano in Germania.

Non hanno nomi propriamente teutonici, ma non è questo l’argomento su cui focalizzare l’attenzione. I due ventenni si sono messi in testa di stupire il pianeta e ci sono riusciti. Quanto hanno parlato?

ragazzi che hanno iniziato e concluso la telefonata più lunga di sempre avevano 25 e 27 anni nel 2010. Alle 17 del 29 aprile di quell’anno cominciarono a parlare e i loro discorsi furono persino trasmessi in diretta da una radio privata di Amburgo, visto che il tentativo di infrangere il record aveva attirato una certa attenzione. I due si azzittirono soltanto 40 ore dopo, per la precisione alle 9 del 30 aprile.

In poche parole erano rimasti collegati telefonicamente per oltre un giorno e mezzo. Il Guinness World Record vigilò con attenzione, ovviamente non potevano essere accettati alcuni tipi di comportamenti e bisognava rispettare diverse regole.