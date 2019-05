Martina Big, la prosperosa modella che ha speso un patrimonio per cambiare il suo colore della pelle

Negli ultimi tempi abbiamo visto sempre più persone scegliere di ricorrere alla chirurgia plastica per trasformarsi in qualcosa che non sono. Tra un intervento e l’altro queste persone modificano il loro corpo e il loro aspetto, spesso per diventare semplicemente delle bambole in carne ed ossa. La storia che vi stiamo per raccontare è quella di Martina Big, una ex hostess con il sogno di diventare una Barbie esotica.

Un po’ di tempo fa questa ragazza è diventata famosissima sul web per la sua voglia di cambiare il suo corpo, modificandolo completamente. Nel giro di pochissimo tempo è arrivata a spendere più di 50 mila euro in chirurgia plastica, il tutto con la chiara intenzione di cambiare colore della pelle per poter avere un aspetto molto più esotico.

Gli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta sono tanti, ma il più evidente è sicuramente quello della mastoplastica additiva. A detta della stessa ragazza, ne è valsa la pena spendere tutti quei soldi e provare anche tanto dolore, perché ora può finalmente dire di essere diventata come voleva essere.

L’ultimo passo della sua mutazione era sicuramente quello della pelle e, come possiamo notare, l’ex hostess ha ottenuto quello che voleva trasformandosi da biondina con la pelle chiara a Barbie esotica dal seno immenso e dalla pelle scura. Con tutti i giudizi che ne conseguono….