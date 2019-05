Da una coppia di colore nasce un bambino biondo e di carnagione chiara, ecco il motivo

La nascita di un bambino è sempre una gioia ed uno dei momenti più incredibili della vita di qualsiasi genitore al mondo. Tshinbangu e la moglie Arlette, di origine Kongolese, avevano già due figli, quando nel 2011 hanno scoperto di essere in attesa del loro terzo figlio.

Quando il piccolo nacque nell’ospedale di Leincester, Daniel non era proprio come i genitori se l’aspettavano, era molto diverso. Le infermiere ed i medici impallidirono alla sua vista, non sapevano cosa dire al padre. Il loro figlio era nato bianco, ma loro erano di colore. Tshinbangu però non rimase totalmente sorpreso.

Lui e la moglie erano sposati da 3 anni e non aveva nessun dubbio sulla fedeltà di sua moglie, né gli è venuto in mente uno scambio di neonati. Quando guardava il figlio vedeva la bocca e il naso della madre, Arlette.

Non ha pensato minimamente che la moglie l’avesse potuto tradire, e tutti sono rimasti sbalorditi dalla sua reazione. Un uomo di rarissima intelligenza e razionalità. Probabilmente qualsiasi altro uomo avrebbe pensato ad un tradimento, ma lui è rimasto comunque tranquillo.

Con il passare del tempo naturalmente si sono fatti qualche domanda su come fosse potuto succedere, in molti pensano sia a causa della bis-bisnonna di Arlette, che parecchi anni prima aveva dato alla luce un bimbo bianco.

Non si sono comunque soffermati troppo a pensarci, erano semplicemente sicuri l’uno dell’altra.