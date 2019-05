Mamma versa succo di frutta a uno dei due figli e nota che dalla confezione esce qualcosa di schifoso, il figlio si sente subito male

Katarzyna Oueslati, ha pubblicato un post su Facebook, che ha causato un vero shock tra gli utenti. Un giorno la donna comprò la solita confezione di succo di frutta per i suoi due figli, uno di 11 anni e uno di un anno e mezzo. Ne versò un pò in un bicchiere, che diede al figlio più grande, ed iniziò a versarne altro nel secondo bicchiere, quando notò che insieme al succo dalla confezione usciva qualcosa di veramente schifoso.

Questo è quello che lei stessa ha raccontato:

“Sono ancora sotto shock e il solo pensiero mi fa stare male. Pensare che ho dato da bere ai miei figli un simile orrore, mi fa stare male … Ho sempre comprato quel prodotto e in tanti anni non ho mai riscontrato nulla di anomalo. Oggi versando il succo in un bicchiere , ho notato che c’era qualcosa di strano. La prima cosa a cui ho pensato è stata che nella confezione ci fosse finito un pezzo di carta. Già grave di per sè, ma nulla rispetto a ciò che ho scoperto.

Ho sperato anche che sbadatamente aprendo il cartone ne avessi staccato un pezzo che poi era finito nella confezione, ed ho controllato, ma la confezione era integra … !!!!! Ho immediatamente controllato la data di scadenza, ma assolutamente, era molto lontana. Il mio bambino che intanto aveva bevuto qualche sorso del suo succo preferito, prima che mi accorgessi della presenza del corpo estraneo, è stato colpito da una strana eruzione sulle mani ed ha avuto la febbre alta per due giorni. Ho segnalato immediatamente il caso alla ditta produttrice, ma non ho mai ricevuto risposta. Vorrei sapere cosa c’era nella confezione. Ogni madre cerca di dare il meglio ai propri figli…..mi sento colpevole.“