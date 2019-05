Ladro stravagante entra in casa e la pulisce a fondo e poi decide di andarsi senza rubare nulla

Avete mai sentito parlare delle pulizie di primavera? Un vero e proprio incubo per molti. Questa grande “fatica” però, in una casa di un uomo che vive nel Massachussets ( Stati Uniti), è stata risparmiata. Un fortunato padre statunitense, dopo aver accompagnato il proprio figlio a scuola, pare che al suo rientro abbia trovato la propria abitazione pulita (letteralmente, non dai ladri).

Questa storia che ha dell’incredibile, sembra surreale, ma è accaduta veramente. Una mattina come tante altre l’uomo è uscito di buon ora dalla propria casa, ma al suo rientro (avvenuto un paio d’ore dopo) ha trovato una bellissima ed inaspettata sorpresa. Dopo aver visto la porta della propria casa spalancata ha pensato al peggio, ma successivamente si è reso conto che in casa non mancava nulla. Anzi, essa era addirittura stata lavata e spazzata da ignoti.

Era stata rimessa completamente a nuovo: un ordine che non c’era mai stato. Anzi, proprio come ha affermato il protagonista di questa vicenda simpatica, Nat, in casa “c’era un vero e proprio odore di primavera”.

L’accaduto è stato raccontato dallo stesso protagonista alla Nbc News. Infatti Nat Roman (il suo vero nome) ha riferito che l’unica spiegazione che si da in merito a quanto avvenuto è che “un’impresa di pulizie abbia sbagliato indirizzo ed abbia cosi pulito l’abitazione sbagliata”. Non ha trovato al suo rientro, sul tavolo del salone o in cucina, nessun messaggio che potesse fornirgli qualche indizio e spiegazione in merito a questa simpatica avventura che ha vissuto.