Giovane donna chiede il divorzio facendo cambiare l’insegna del pub preferito dal marito

Come dire al marito (o alla moglie) che si vuole divorziare? Non è sicuramente un argomento facile. Qualcuno vuole però essere più spettacolare possibile, per godersi anche un po’ di vendetta.

Una donna di Swansea, nel Galles del Sud, ha convinto i gestori del pub preferito dal marito a cambiare l’insegna per comunicare al marito e al mondo la sua intenzione di divorziare, dopo avere scoperto che la tradiva. “Ero arrabbiata e agitata, volevo un segno che vedessero tutti. […] Mi sono sentita meglio quando l’insegna è stata messa. Volevo che tutti lo sapessero e farlo vergognare”, ha raccontato la donna.

E così per qualche giorno l’insegna del Noah’s Yard (che è composta da caratteri mobili) è cambiata in “Paul, I am divorcing you” (“Paul, voglio il divorzio”), e poi anche in “BTW, I am keeping the dog” (“A proposito, mi tengo il cane”).

Il proprietario del Noah’s Yard racconta che sono in molti a chiedergli particolari della storia, ma l’uomo però evita di divulgare il nome della donna o del marito, per rispetto della loro privacy.