Parco acquatico vi fa prima giocare con i delfini. E poi anche mangiarli

La cittadine di Taji, in Giappone, sta progettando la realizzazione di un delfinario. Ma in questo parco a tema non si potrà solo ammirare i delfini e giocare con loro, ma anche mangiarli.

L’insolito abbinamento (che come si può immaginare ha attirato diverse critiche, e ha fatto rabbrividire molti amanti dei delfini) deriva dal fatto che Taji è uno dei principali centri di pesca ai delfini, se non “il” centro della pesca ai delfini. Per questo è nata l’idea di cercare di “capitalizzare” questa fama realizzando un parco a tema dove si possano vedere i delfini ma anche assaggiare prodotti a base di delfino.

L’idea probabilmente nasce anche come tentativo di rilanciare il settore: la carne di delfino sarebbe sempre meno richiesta in Giappone, non solo per questioni etiche ma perché il suo gusto sarebbe sempre meno apprezzato, a cui si aggiungono preoccupazioni legate all’inquinamento dei mari dove vivono i delfini.