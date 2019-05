Durante pranzo di nozze, testimone punta una pistola contro il Dj per rapinarlo

Il matrimonio di Nadia Clay e Terrance Simmons ha avuto un risvolto decisamente insolito, su cui sta indagando la polizia. Tutto era andato alla perfezione fino a quel momento: la cerimonia era filata liscia, al pranzo tutti si stavano divertendo.

Fino a che il testimone non ha deciso che era arrivato il momento di rapinare il dj. L’uomo si è avvicinato al dj, come se volesse chiedere una canzone, ma ha tirato fuori una pistola e ha sparato alcuni colpi in aria. Poi ha puntato l’arma sull’incredulo dj, facendosi consegnare del denaro ed alcuni oggetti preziosi. L’uomo, identificato come Johnny Smith, si è poi dato alla fuga.

Incredibilmente, Smith non è stato ancora catturato. Gli sposini, sotto shock, hanno spiegato alla polizia di non conoscere Smith molto bene, e che era lì solo come sostituto del cugino dello sposo, che doveva inizialmente fare da testimone ma all’ultimo aveva dovuto rinunciare. La polizia però non è convinta della storia: “Davvero fai fare dal testimone del tuo matrimonio uno che non sai chi è?”, ha commentato il tenente Shepard.

Certo, potrebbe essere anche vero: magari Smith si è accorto improvvisamene di avere speso soldi per il regalo ad una coppia che non conosceva neppure, e ha deciso che era il caso di rientrare delle spese…