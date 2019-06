Per non pagare tassa aggiuntiva per bagaglio sull’aereo, si presenta al gate indossando 8 paia di pantaloni e 10 magliette

Si è presentato al gate indossando 8 paia di pantaloni e 10 magliette per non pagare la tassa aggiuntiva per imbarcare il bagaglio sull’aereo. Per questo motivo, Ryan Carney Williams non solo è stato respinto all’aeroporto di Keflavik, in Islanda, ma è stato addirittura arrestato. L’uomo ha poi pubblicato due video sul suo profilo Twitter, accusando la British Airways di razzismo.

Non si è fatta attendere la replica della compagnia britannica. “Nel momento in cui abbiamo detto al passeggero che non sarebbe potuto salire a bordo indossando tutti quegli indumenti, ha iniziato a comportarsi in maniera sgarbata. Abbiamo chiamato un addetto alla sicurezza perché non voleva allontanarsi”.

L’uomo ha poi raccontato che il giorno seguente, dopo essere stato rilasciato, ci ha riprovato. Questa volta, però, una compagnia low cost ma il risultato è stato lo stesso: è stato respinto.