A soli nove anni un bimbo ha chiesto alla madre un regalo, una macchina da cucire, da allora, sono passati 3 anni e non ha smesso di utilizzarla, il motivo è commovente

Campbell Remess è un ragazzo di 12 anni, ma una persona è qualcosa fuori dall’ordinario: ha un cuore d’oro. I suoi amici della stessa età passano il loro tempo a giocare ai videogiochi o per strada, ma Campbell passa tutto il suo tempo libero in una stanza con la sua macchina da cucire. Il motivo è che questo ragazzo di 12 anni cuce orsi di peluche.

Ogni giorno, per 3 anni, Campbell ha cucito orsacchiotti che semplicemente regala ai bambini malati in ospedale. Ora il ragazzo e la sua storia hanno ricevuto molta attenzione da parte dei media e nessuno merita più elogi di lui. L’idea di questo progetto, gli è venuto quando aveva 9 anni, quando ha chiesto a sua madre di comprare regali di Natale per i bambini malati. La sua mamma gli ha spiegato che sarebbe stato molto costoso, ma Campbell non si è arreso: “Nessun problema, li faccio io da solo”. Tuttavia, c’era un ostacolo: Campbell non sapeva come cucire.

Ma dopo aver cercato per giorni un buono schema per cucire un orso e aver provato a cucirlo per cinque ore, il primo orsacchiotto era pronto, e la cosa più impressionante è che l’ha fatto da solo, senza l’aiuto dei suoi genitori. 3 anni dopo, non solo cuce ancora orsacchiotti per bambini malati, ma li manda anche a genitori che hanno bisogno di sostegno e conforto, a Parigi, e a Bruxelles dopo gli attacchi terroristici. Mentre i coetanei della stessa età trascorrono il loro tempo libero a giocare, lui lavora sodo a casa con la sua macchina da cucire. “Ha solo cucito e cucito da allora”, dice sua madre. “Vede tristezza nel mondo e vuoi trasformarlo in qualcosa di positivo”

Campbell ha rallegrato la situazione di centinaia di bambini e famiglie, lui stesso mantiene una prospettiva abbastanza semplice sul perché continua a cucire: “Sono convinto che se sei gentile, e non una persona cattiva, puoi cambiare il mondo.”