Lascia la moglie per una donna molto più giovane. Dopo 3 anni quello che succede lo lascia senza parole

Le vite coniugali spesso si interrompono per i motivi più diversi e molto spesso i rapporti tra gli ex coniugi, diventano aspri se non nulli. La storia che racconta quest’uomo, con grande sincerità, merita molte riflessioni.

” Voglio confessare questa cosa ai miei amici, e a tutte le persone che mi conoscono…” Io e mia moglie ci siamo lasciati 3 anni fa e per tutto questo periodo i nostri rapporti si sono interrotti. La verità è che io l’ho lasciata per una donna più giovane, Rosa, di 23 anni.

Il numero della mia ex moglie non l’ho mai cancellato dai numeri di emergenza e così, dopo un incidente nel quale mi sono ritrovato in una situazione molto critica, in coma, al mio risveglio ho trovato la mia ex moglie e non la mia nuova compagna.

Era seduta accanto a me, tenendomi la mano. Accortasi del mio risveglio, mi sorrise e mi disse: ” Buongiorno, visto che sono qui, forse dovremmo prenderci qualcosa da mangiare…!”

In un istante avrei voluto tornare indietro di 3 anni e non avere mai fatto il passo che invece ho compiuto con molta superficialità.

Ognuno compie le sue scelte, assumendosi le proprie responsabilità, ma forse alcune andrebbero ponderate meglio e a lungo.

Si rischia poi di pentirsene e troppo tardi. Bella storia e al di la di qualsiasi considerazione intima e personale, è bella l’ammissione e la spontaneità di quest’uomo.