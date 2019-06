Un terribile incidente, una famiglia rovinata. La moglie resta paralizzata a vita, lui non si arrende si chiude per ore in garage, lei scopre il suo segreto e scoppia a piangere

Brad Soden era nel mezzo della sua vita. Questo ex soldato americano partecipò alla prima guerra in Iraq, e più tardi fu un vigile del fuoco e ebbe l’opportunità di salvare molte vite. Insieme alla sua compagna, Liz e ai loro tre figli, visse a Phoenix, in Arizona. Per molte ragioni potresti dire che Brad ha avuto una bella vita. Era un uomo felice.

Ma il 15 agosto 1999 tutto è cambiato per sempre. Brad stava viaggiando con Liz e i bambini nella macchina – Liz guidava – quando improvvisamente la gomma anteriore sinistra esplose. Liz ha perso il controllo della macchina e sono andati fuori strada.

I tre figli della coppia sono rimasti incolumi, avevano solo alcuni lividi. Brad si è fratturato una gamba ma per Liz è stato peggio: le si è rotta una vertebra della schiena ed è rimasta paralizzata dalla vita in giù. La portarono immediatamente in ospedale e subì un intervento chirurgico.

Quando si è svegliata, ha ricevuto la diagnosi medica, si sentì morire. In stato di shock, dopo quello che era successo, ha chiesto a Bad, che era ancora il suo ragazzo, di lasciarla e cercare “una ragazza normale” che non fosse un peso per lui. Come ha reagito Brad? Si inginocchiò e chiese di sposarla, nello stesso ospedale.

Liz ha accettato subito, il matrimonio era un raggio di gioia nel mezzo della tragedia. Presto iniziò la lunga strada per la ripresa, un processo che tutta la famiglia sostenne fin dall’inizio. Sebbene Liz fosse una donna molto forte, il passaggio a una nuova vita seduta su una sedia a rotelle era molto difficile da accettare.

Soprattutto considerando che l’hobby preferito della famiglia, era l’escursionismo attraverso la natura, non potevano più farlo. A volte, dopo l’incidente, Liz ha cercato di partecipare, ma presto ha realizzato la dura realtà: la sedia a rotelle non le avrebbe permesso di visitare i terreni accidentati che le piacevano così tanto.

In un’occasione, quando tutti erano in un campo, decisero di seguire le orme di un alce. Liz doveva comunque rimanere su un terreno pianeggiante. Con le lacrime agli occhi ha chiesto alla sua famiglia di continuare e lasciarla in attesa. Brad non ha potuto resistere a quell’immagine e ha deciso che questa situazione non sarebbe mai più accaduta.

Durante il suo periodo nell’esercito, Brad ha lavorato come tecnico di manutenzione responsabile della manutenzione e della pulizia dei serbatoi. Con la sua esperienza, Brad ha escogitato di costruire una sedia a rotelle che potesse andare su tutti i terreni in modo che Liz potesse sempre seguirli.

Ma dal dire al fare c’è una lunga strada da percorrere. La costruzione non è stata facile. A volte restava bloccato con qualche problema da risolvere nella costruzione. C’erano giorni che non lasciava quasi il garage, perdendo anche la pazienza. Si sentivano colpi pesanti e alcune bestemmie provenire dal garage. I vicini e Liz stessa dovevano abituarsi a questo, perché lui non aveva intenzione di arrendersi.

La più grande sfida, secondo Brad , era quella di costruire un motore elettrico silenzioso con la possibilità di spostarsi attraverso campi aperti e aree di campeggio. Dopo un numero incalcolabile di ore, Brad ha ottenuto ciò che voleva. Portò Liz al garage e la sorprese con una sedia a rotelle molto speciale, progettata con ruote da carroarmato “ruote caterpillar”.

Questa nuova invenzione, la carrozzina fuoristrada, non passò inosservata, attirando l’attenzione dei direttori della società high-tech NPC Robotics. La società apprezzava e supportava gli sforzi di Brad, costruirono un nuovo prototipo basato sul modello iniziale di Brad. Liz ha ottenuto una nuova sedia a rotelle silenziosa, veloce e in grado di entrare in qualsiasi tipo di terreno.

Adesso sono i bambini e Brad che hanno difficoltà a seguire Liz nelle loro scampagnate naturali.