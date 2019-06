Quando una relazione extra coniugale si trasforma in un incubo. Conosce una bellissima ragazza e ha una relazione con lei. Quando finisce tutto si ritrova di fronte a un’amarissima sorpresa

Quello che però poteva sembrare in apparenza un rapporto intenso e fugace, consumato in fretta e senza troppe complicazioni, si è invece rivelato una trappola bella e buona, che rischiava di costare grossissimo alla vittima, ignara di tutto.

Tutto è successo dopo che un uomo aveva conosciuto una donna, rimanendone affascinato e avendo con lei, dopo qualche scambio di battute, un rapporto. Da lì, l’inizio di un vero e proprio incubo fatto di ricatti e minacce.

La donna, una volta scoperto che l’altro era sposato, ha infatti coinvolto un’amica nel suo piano: quello di iniziare a fare pressioni sempre più insistenti affinché l’altro sborsasse per 6mila euro in cambio del loro silenzio.

In caso di mancato pagamento, le due avrebbero rivelato tutto alla consorte dell’uomo mettendo così seriamente a rischio il suo matrimonio. Per loro, però, le cose non sono finite nel migliore dei modi.

I carabinieri della Stazione di Castellina in Chianti, unitamente a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Poggibonsi, hanno infatti arrestato in flagranza del reato di estorsione due donne di 31 e 25 anni, entrambe italiane.

Le richieste andavano ormai avanti da settimane, con l’uomo sempre più disperato, soprattutto dopo l’ingresso in scena dell’amica della donna. Proprio lei aveva intensificato la pressione sulla vittima per spingerlo a pagare, minacciandolo altrimenti di far sapere alla moglie di quell’incontro di fuoco.

L’uomo ha provato a resistere per un po’, rifiutandosi di cedere ai ricatti delle due. Poi, però, ha deciso di coinvolgere le forze dell’ordine per spiegare loro l’accaduto.

Compreso di essere in un vicolo cieco, l’uomo si è così rivolto ai carabinieri denunciando il fatto. Allora è scattata la trappola: le due donne si sono recate in auto sul luogo precedentemente stabilito al fine di ritirare i primi 3.000 euro dall’uomo, ma una volta ricevuta la busta con il denaro, precedentemente fotocopiato dai militari, sono giunti i carabinieri.