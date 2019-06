22enne tenta di vendere i figli per pagare la cauzione al fidanzato rinchiuso in carcere

Misty VanHorn, una donna di 22 anni è stata arrestata con l’accusa di avere cercato di vendere i due figli (rispettivamente di due e quattro anni) per pagare la cauzione del fidanzato, che era stato arrestato.

La donna chiedeva, secondo la ricostruzione della polizia, 1.000 dollari per il più piccolo e 4.000 per il più grande (chissà come ha deciso il prezzo, viene da domandarsi). La VanHorn aveva contattato una donna della zona per proporle l’affare. La donna però ha rifiutato, ed ha poi chiamato i servizi sociali che hanno allertato la polizia.

Gli agenti hanno arrestato la donna, con l’accusa di traffico di minori, e le hanno tolto la custodia dei figli.

“Andava porta a porta a chiedere soldi per tirarlo fuori di prigione”, racconta un vicino della VanHorn, aggiungendo che però non si aspettava che arrivasse a tanto.