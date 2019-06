La sposa viene baciata dallo sposo ma gli ospiti non hanno la minima idea del miracolo che vedranno dopo pochi secondi

Sette anni dopo il peggior giorno della sua vita, Chris Norton, celebrava il momento più felice di tutti.

Lui e la sua adorabile sposa, Emily, stavano per dire “si” dinanzi ai loro migliori amici e familiari.

Tutto di quel giorno stava andando perfettamente, ma c’era ancora qualcosa di molto importante che Chris doveva fare prima che il divertimento potesse davvero iniziare.

Dopo anni di terapia fisica, allenamenti, forza e determinazione mentale, Chris era pronto per accompagnare la sua sposa in fondo al corridoio.

Anche se questo potrebbe non sembrare molto per la maggior parte di noi, Chris aveva il 3% delle probabilità di riuscire a farlo e per lui significava tantissimo …

L’incidente avvenne durante una partita di football organizzata dal college nel 2010. Chris si trovava sul campo e qualche secondo dopo era accasciato al suolo circondato dall’equipe medica.

Fortunatamente l’incidente non mise a repentaglio la vita del ragazzo, ma ebbe una serie di gravi complicazioni. Il medico poco dopo il ricovero, si avvicinò a Chris con la terribile notizia: era rimasto paralizzato dal petto in giù.

Era altamente improbabile che sarebbe stato in grado di camminare di nuovo, muovere le braccia o fare sport di nuovo. Ma nonostante la grave prognosi del dottore, Chris non si arrese: era determinato a rimettersi in piedi!

Nel periodo successivo all’incidente, Chris incontrò una bellissima ragazza di nome Emily ed entrambi si innamorarono perdutamente.

Non passò molto tempo prima che la loro relazione si evolse in un impegno serio!

Emily era al suo fianco per sostenere Chris quando ne aveva più bisogno, rideva con lui… inseparabili!

Lo aiutò persino a superare la fase di laurea.

Nonostante gli enormi progressi che Chris aveva ottenuto grazie al duro allenamento e alla grande forza di volontà, c’era ancora qualcosa che desiderava fare con tutto se stesso: accompagnare Emily verso l’altare il giorno del matrimonio….