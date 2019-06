Giovane mamma in dolce attesa perde il marito, ma da una foto capisce che è sempre accanto a lei

”Credo che Jarrett sia felice. Era un marito ed un padre meraviglioso e sono convinta che mi abbia inviato questo segno per dirmi che è sempre accanto a me”. “C’è qualcosa di più grande là fuori e potete giudicare la mia esperienza come volete, ma so che mio marito è con me e ci protegge come un angelo custode.

Lui ci manca profondamente e tutto ciò che è accaduto, riscalda il mio cuore spezzato. Ho bisogno di questo da lui, di sapere che si prende cura di me anche se è morto”. Molti potrebbero far notare che un arcobaleno e un cerchio potrebbero essere semplici effetti ottici, ma per Jarrett non lo sono.

“Sappiamo che scattando una foto possano apparire effetti particolari, ma il fatto che io mi sia spostata, che abbiamo cambiato località e paesaggio, e l’arcobaleno e il cerchio erano sempre lì… Credo e so che mio marito aveva qualcosa a che fare con tutto ciò” – racconta questa mamma.

La fotografa che ha scattato le foto ha aggiunto: “La sera, mentre caricavo sul computer e controllavo le foto, mi sono accorta che l’arcobaleno ed il cerchio appaiono in tutti gli scatti. Qualcuno certamente lo può attribuire alla rifrazione della luce, alle lenti, ma in tanti anni che faccio servizi fotografici, non ho mai visto una cosa simile.

Credo anche io che Jarrett fosse presente.” Il giorno dopo il funerale, la donna ha fatto l’ecografia che stabilisce il sesso del nascituro ed ha saputo che sarà un maschietto! “Sono stati giorni particolari, tremendi e dolcissimi. Che dedico a Jarrett!”