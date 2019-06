Gemelle sempre unite, decido di attendere insieme un bebè. I bambini muoiono, però quello accade sopo ha emozionato tutti

Alcuni fratelli sono molto uniti, fin da bambini sviluppano un unione incredibile che andrà avanti per tutta la vita. Ma per qualcuno questo legame è veramente incredibile: i fratelli gemelli, uniti dal primo tocco della vita, condividono qualcosa che li rende veramente unici. Così è anche per due sorelle americane Jalynne e Janelle che fin da bambine sono state come una sola cosa. Proprio per questa ragione hanno sempre fatto tutto insieme, dalla scuola al primo fidanzatino le loro esperienze hanno sempre viaggiato in parallelo. Anche per quanto riguarda il matrimonio, stessa cosa. Le due ragazze si sono sposate praticamente in contemporanea.

Così hanno deciso di voler restare incinta insieme ma, quando ci hanno provato, le cose non sono andate bene. Le gemelle effettivamente sono rimaste in dolce attesa, ma entrambe, infatti, hanno affrontato due aborti consecutivi e la cosa le ha traumatizzate non poco. Nonostante ciò, sono riuscite a darsi forza l’un l’altra e ad andare avanti, nonostante il grande dolore e il dispiacere. L’amore dell’una verso l’altra le ha confortate.

Dopo aver vissuto queste esperienze così tristi, la ragazza hanno raccontato la loro storia. “Ci siamo ripetute che era il piano di Dio, che dovevamo avere pazienza e accettare ogni imprevisto che si verificava durante il viaggio”, hanno spiegato le gemelle. A quanto pare, le preghiere sono state esaudite: oggi finalmente il loro sogno si è realizzato, aspettano entrambe dei bambini, due maschietti, sono a metà della gravidanza e hanno programmato il parto a soli 4 giorni di distanza l’una dall’altra.

La cosa incredibile è che si sentono ancora più unite e affiatate rispetto al passato, hanno pianto dalla gioia quando hanno scoperto di essere nuovamente incinte, si mandano messaggi in continuazione, parlano sempre della loro dolce attesa e sono felici di mettere al mondo dei cuginetti coetanei.

“È qualcosa di speciale che non si può descrivere con le parole. Da anni sognavamo di avere un bambino nello stesso momento, ora siamo felici di condividere l’esperienza, siamo sorelle e migliori amiche”, hanno spiegato Jalynne e Janelle. Il motivo per cui hanno raccontato a tutti la loro storia? Far capire alle donne che hanno affrontato un aborto o che hanno problemi di infertilità che non bisogna mai perdere la speranza o arrendersi. Oggi dopo aver vissuto questa esperienza così tragica per una donna, sono finalmente felici ed entrambe non vedono l’ora di conoscere i loro bebè che sperano diventeranno uniti come loro.