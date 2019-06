Spoglia il suo piccolo bambino per cambiarlo, ma quando riesce a vedere il suo body scoppia a piangere, sono lacrime di gioia

Naae e Mark, sono due innamorati, che da pochi giorni sono diventati genitori del loro primo figlio, che hanno deciso di chiamare Zyaire. Invece di organizzare un baby shower prima del parto, come si usa fare nel loro paese, hanno preferito aspettare e dare un festa di benvenuto dopo la nascita.

Come è solito fare, tutti gli invitati hanno portato un regalo per mamma e figlio. Tutto procedeva bene, finché non è accaduto qualcosa che ha segnato per sempre le loro vite. Come già sappiamo, tutti i bambini, appena nati, necessitano di frequenti cambi, poiché mangiano e dopo pochissimo tempo, fanno i loro bisognini.

Così la mamma, ha preso Zayre per cambiarlo ed ha anche notato che indossava una tutina che non le aveva messo lei, una tutina azzurra. Pensando si fosse sporcato mentre lei si stava preparando per la festa e il piccolo stava con suo padre, ha fatto finta di nulla ed ha iniziato a spogliarlo. Ma non appena ha alzato la tutina e ha visto il body sotto, è rimasta pietrificata e poi è scoppiata in lacrime.

Nessuno riusciva a capire cosa stesse succedendo, ne perché , improvvisamente, avesse reagito così. Ma poi, quando ha mostrato il suo bambino a tutti gli invitati, sui loro volti, è apparso un sorriso pieno di gioia. Il papà aveva fatto una meravigliosa sorpresa alla sua amata, aveva messo al loro bambino, un body su cui c’era scritto: “Mamma, sposeresti il mio papà?”

E’ bello vedere che esistono ancora uomini così romantici, capaci di regalare un ’emozione così forte alla donna che amano.