Un rarissimo caso di gemelli siamesi, dividono lo stesso corpo e le stesse emozioni, ecco cosa provano

Com’è davvero la vita di due gemelle siamesi? Riesce complicato anche solo provare ad immedesimarsi in una persona che debba condividere il proprio corpo con un altro essere umano, letteralmente. Pertanto per capirlo meglio non c’è che da chiedere a due dirette interessate come Abby e Brittany Hensel, due 27enni del Minnesota fuse letteralmente in un unico corpo. Un classico caso di due persone costrette a convivere nello stesso corpo e ad adottare le giuste strategie per affrontare le sfide della vita quotidiana e raggiungere il giusto equilibrio per mantenere un certo grado di serenità.

Nel corso di un’apparizione al celebre “The Oprah Winfrey Show“, Abby e Brittany avevano raccontato la loro storia e la loro vita, svelando molti retroscena particolari della loro coesistenza forzata. Ma fu solo quando decisero di inaugurare il “Joined for Life“, un reality show incentrato interamente sulla loro vita, che iniziarono ad ottenere molta popolarità. Il reality show ha infatti reso Abby e Brittany più vicine al grande pubblico americano, estremamente curioso di capire cosa voleva dire veramente vedersi costretti a convivere con un simile stato di cose. Le risposte che tutti gli spettatori americani e non solo hanno ricevuto, sono state davvero molto sorprendenti.

Grazie a questa idea del reality show, le due gemelle siamesi di 27 anni hanno potuto mostrare al mondo intero diversi aspetti a cui normalmente non pensiamo quando ci interroghiamo sullo stile di vita dei gemelli siamesi. Alcuni dei gesti più banali della nostra vita quotidiana che noi diamo per scontati, si rivelo essere estremamente irti di complessità per questi soggetti particolarmente vulnerabili. Occorre dunque sempre tenere bene in mente la situazione concreta di disagio che i gemelli siamesi in generale si trovano a dover affrontare.

Successivamente le due diedero vita ad una trasmissione chiamata “Abby & Brittany” diventando a tutti gli effetti delle star per i telespettatori americani. Nel corso dei vari episodi le due gemelle siamesi hanno spiegato come sia la loro vita: ognuna di loro controlla un versante del corpo e si coordinano perfettamente per svolgere ogni attività quotidiana. Il pubblico è rimasto veramente incantato dall’abilità delle due giovani gemelle. Hanno elaborato dei metodi davvero efficaci per sopperire alle enormi difficoltà quotidiane.

Che sia fare la spesa o addirittura guidare insomma, entrambe sono affiatatissime. Inoltre anche la loro anatomia è molto complessa: sebbene abbiano un corpo solo, al suo interno vi sono 4 polmoni, 2 cuori e 2 stomaci distinti. Gli organi riproduttivi sono però in comune, cosa che complica non poco le esperienze con eventuali partner.

Ma come spiegano loro stesse, essere gemelle siamesi significa anche avere la propria “anima gemella” sempre accanto a sé, cosa che secondo gli psicologi minimizza la necessità emotiva di trovare un terzo elemento affettivo. Una buona notizia per le due giovani ragazze che potranno così riuscire a trovare la serenità anche senza un partner esterno.

L’evento che causa la nascita di due gemelli siamesi pare dipendere dalla divisione tardiva dell’embrione, con la coppia di gemelli che è sempre monozigote e perciò hanno sempre lo stesso sesso. Le cause del ritardo nella divisione dell’embrione non sono ancora scientificamente accertate, ma si ipotizza spesso che siano determinate in parte da alcuni fattori ambientali e dall’attivazione di alcuni specifici programmi genetiici ( non sembra essere ad ogni modo un tratto di tipo ereditario).

La nascita di gemelli siamesi è una possibilità che rimane molto rara, circa una ogni 120.000 nascite, e nella maggior parte dei casi è causa di morti premature dovute a delle malformazioni degli organi vitali interni

I tipi di gemelli che si possono presentare variano moltissimo a seconda delle parti del corpo in cui sono uniti dalla nascita e degli organi che hanno in comune: di solito si dividono in quelli che non coinvolgono il cuore e l’ombelico e quelli che al contrario coinvolgono l’ombelico. A parte, sono invece categorizzati i tipi “anomali”, in cui uno dei due embrioni è malformato o addirittura all’interno dell’altro.

Anche in epoca contemporanea, non è sempre possibile scindere i due corpi, come dimostra per esempio il caso di Ladan e Laleh Bijani, decedute nel bel mezzo dell’intervento chirurgico finalizzato alla loro separazione.

Un altro caso che divenne immediatamente storico, e che fece parlare e discutere tutto il mondo, fu la questione che riguardò le gemelle Foglia, due bambine di origine piemontese nate unite per il bacino nel lontano 1958 e separate il 10 maggio 1965 all’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino, con un intervento chirurgico davvero sorprendente per quell’epoca, il primo effettuato con successo in tutto il vecchio continente.

A portare a termine l’intervento fu il famoso professor Luigi Solerio, con l’assistenza costante di un equipe formata da ben 24 medici.

Il termine “siamese” deriva invece dal caso più celebre, ovvero quello relativo a Chang ed Eng Bunker, gemelli nati nel Siam (quella che è oggi la Thailandia) nel lontano 1811 e uniti al torace da una striscia di cartilagine.

Chang ed Eng, dopo essere emigrati negli USA, lavorarono per molti anni nel circo Barnum: sposarono due sorelle, ebbero addirittura 21 figli e vissero fino alla incredibile età di 62 anni.