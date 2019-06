A 77 anni una bidella sente il suo nome all’altoparlante, si precipita in mensa e scopre che tutti hanno scoperto il suo segreto

Frances Buzzard è una donna di settantasette anni, che lavora come bidella alla scuola Belle Elementary School, della West Virginia. E’ una persona che ha sempre il sorriso stampato sulla bocca e nonostante il duro lavoro che fa, non si fa mai vedere stanca da nessuno, anzi è sempre pronta ad aiutare tutti.

Ma come tutti noi, aveva un segreto che teneva nascosto da tutta la sua vita, non lo conosceva nessuno. Fino a quando un giorno ha deciso di raccontarlo al cuoco, che conosceva da molti anni. L’uomo voleva fare qualcosa per lei per questo ha deciso di raccontarlo al preside della scuola.

Tutto lo staff, quando l’ha saputo, ha voluto organizzare qualcosa per ridurre il suo dolore e le sue lacrime. Nessuno sapeva nulla di lei, non sapevano che dietro il suo sorriso, ci fosse un un segreto che la rendeva molto triste. Il giorno della sorpresa era arrivato.

Frances stava facendo le sue pulizie come al solito, quando ad un certo punto, sull’altoparlante ha sentito il suo nome. Le chiedevano di andare alla mensa. Non era una cosa che capitava spesso, per questo, la donna credeva che dovesse essere rimproverata per qualcosa.

Ma appena è entrata nella mensa, ha trovato più di duecento bambini, che le hanno gridato: “Sorpresa!” Era il giorno del suo compleanno, che doveva festeggiare, visto che non l’aveva mai fatto in tutta la sua vita. La donna non aveva mai avuto una festa. Perché nella sua famiglia lavorava solo il padre ed era anche malato, per questo erano molto poveri.

Le hanno fatto indossare una fascia e una corona, in più le hanno fatto una torta di cupcakes e le hanno preparato un video della sua vita.

Il volto di Frances era meraviglioso ed era anche molto felice, non si aspettava proprio una festa di compleanno così bella.