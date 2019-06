Giovane mamma ha la pancia piena di lividi, i medici guardano l’ecografia e rimangono gelati

Questa mamma incinta di 5 bambini, partorisce come una vera eroina. Al giorno d’oggi, se una coppia ha problemi a concepire, ci sono molte possibilità mediche per favorire la gravidanza. Guillermina García e suo marito, Fernando, vivono negli Stati Uniti, hanno una figlia, Julieta, e non riuscivano a darle un fratellino, racconta il The Daily Mail .

Dopo essersi sottoposta ad un trattamento di fertilità, Guillermina è finalmente rimasta incinta. La coppia era al corrente che la possibilità di avere 2 o più gemelli è alta dopo aver subito un trattamento di fertilità, quindi erano preparati ad accogliere la notizia che nel grembo di Guillermina ci fosse più di un bambino. Ma non erano preparati per questo ..

Durante l’ecografia il dottore ha visto un bambino nell’utero di Wilhelmine, e poi ne ha visto un altro, e poi un altro, e contava… cinque bambini! Nemmeno nella più folle delle fantasie la coppia, avrebbe potuto immaginare di aspettare cinque gemelli! La gravidanza è stata seguita con grande scrupolo dai medici per garantire che sia la madre che i bambini, stessero bene in ogni momento. Dopo 31 settimane e mezzo di gestazione, finalmente il gran giorno. Portando così tanti bambini nella sua pancia, Guillermnia aveva vistosi lividi sul ventre.

La sua gravidanza terminava con tre settimane di anticipo rispetto a una gravidanza normale, ma ancora tre settimane in più rispetto alla maggior parte delle gravidanze quintuplini. Avevano aspettato il più a lungo possibile per i bambini, affinché fossero sviluppati il più possibile per avere meno complicazioni. I bambini, tre femminucce e due maschietti, nati da parto cesareo, sono tutti sani. All’intervento hanno partecipato otto medici, un anestesista e una dozzina di infermiere.

Potreste pensare che ci fosse il caos con così tante persone nella stanza, ma al contrario, tutto era molto calmo e rilassato. “È stato impressionante vedere quanto fossero ben organizzati”, ha detto la dottoressa responsabile, Elizabeth O’Brien, in una conferenza stampa.

Tutti i bambini pesavano alla nascita tra 900 grammi e 1,4 chili, eccetto Fernando, che pesava 1,8 chili.

Gli altri hanno ricevuto i nomi di Esmeralda, Fatima, Marisa e Jordan.

La madre è stata in grado di lasciare l’ospedale solo due giorni dopo la nascita, mentre i piccoli qualche settimana dopo, ma secondo i medici, ci si aspetta che tutti crescano sani.