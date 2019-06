Selfie sui binari, la nuova moda tra adolescenti, 15enne si mette sui binari per scattarsi una foto quello che le succede è terribile

Il macchinista ha cercato disperatamente di tirare il freno d’emergenza, ma non è riuscito a frenare il convoglio e la 15enne è stata presa in pieno. Secondo il ragazzo che era con lei, lui avrebbe tentato di dissuaderla e di spingerla a spostarsi, ma Karina gli avrebbe detto “Non aver paura di nulla nella vita”.

Pochi secondi dopo il fatale investimento. Il macchinista ha cercato di suonare il clacson per avvertire le persone di spostarsi dalla linea ferroviaria, ed ha cercato di tirare il freno vedendo delle persone sui binari. “Ho tirato i freni di emergenza del treno, ma non sono riuscito a fermare il treno in tempo per evitare la tragedia. Il ragazzo che era con lei è riuscito a saltare via ma la ragazza non è stata così fortunata ed è stata colpita dal treno che le ha tagliato il corpo in mille pezzi” racconta alla stampa il macchinista sotto choc.

Molto dolore sui social per la marte di una giovanissima, ma anche l’occasione per sensibilizzare i ragazzi a lasciare da parte la stupida moda dei selfie sui binari, che comportano tantissimi rischi. “Vi chiedo di prestare nuovamente la vostra attenzione e di avvertire i vostri figli ricordandogli che le ferrovie sono pericolose, non si scherza e non si gioca, non si possono fare selfie in luoghi pericolosi. I bambini e gli adolescenti stanno ignorando i segnali di pericolo piazzati sui binari della ferrovia” comunica Denis Khnykin, ispettore di collegamento giovanile della polizia dei trasporti.