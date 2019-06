Vuole salutare tutti per l’ultima volta con il sorriso sulle labbra, ma lascia un biglietto ai suoi parenti che commuove tutti

Spesso discorsi, o storie, riguardanti la religione, non sono molto gradite sui social, tuttavia la vicenda di questa suora è un esempio aldilà delle singole convinzioni. È per questo motivo che abbiamo deciso di darle uno spazio, sperando che tutti lo rispettino. Come sappiamo, una morte è sempre una notizia molto triste per chiunque. In questa occasione, vogliamo parlarvi della morte di Suor Cecilia Maria.

Cecilia María era una monaca che viveva nel monastero di Santa Teres e San José de Santa Fe, in Argentina. L’account Facebook che ha pubblicato la sua morte, è quello della Curia Generalizia Carmelitani Scalzi . Lo hanno fatto per onorare e ispirare il mondo. Il messaggio lasciato da Cecilia è diventato virale, e condiviso in ogni parte del mondo. Scritto poco prima di morire circa un anno fa, dopo che le era stato diagnosticato un cancro al polmone.

La suora visse diversi anni in un monastero, dopo essere stata un’ infermiera molto apprezzata. Ha dedicato tutta la sua vita alla preghiera e all’aiuto del prossimo. Amava suonare il violino e vivere semplicemente. Alcune qualità che la caratterizzavano, erano la dolcezza e la gentilezza . Ha sempre avuto un atteggiamento positivo nei confronti della vita e un grande sorriso sul suo volto.

A 26 anni prese i voti nell’ordine delle Carmelitane Scalze, confermati poi nel 2003. Fin dalla più tenera età, sapeva cosa fare della sua vita. Lei voleva essere una suora e camminare nei veri modi di Dio . Infatti, ha preso a cuore la sua vocazione, testimoniando con il suo esempio, la sua fede. All’inizio del 2016 le fu diagnosticato un cancro alla lingua, estesosi poi ai polmoni. Senza impedirle, tuttavia, di continuare il suo servizio. A soli 43 anni è mancata.

Mentre era malata, non le importava quanto si sentisse male o debole, aveva sempre un grande sorriso sul viso. Tutti quelli che le fecero visita in ospedale, uscirono da lì con più coraggio e forza. I suoi ultimi giorni trascorsero in tranquillità, tra consigli, sorrisi e buone conversazioni. Nonostante tutto, non ha mai abbandonato la sua vocazione, le è sempre stata fedele.

Alcune suore hanno ricordato che in un’occasione l’hanno vista molto felice per il suo futuro incontro con Dio. Infatti, ha lasciato il suo desiderio scritto su carta. Scriveva così:

“Stavo pensando a come mi piacerebbe il mio funerale. Prima di tutto, voglio che preghiate dopo aver fatto una grande festa.

Non dimenticate di pregare, ma non dimenticate di festeggiare!”

La fotografia che segue ha fatto il giro del mondo, scattata poche ore prima di spegnersi. Nonostante la fine imminente, un luminoso sorriso sul suo viso, stanco. Tutto sembra indicare la felicità per il suo futuro incontro con Dio. Da queste immagini è possibile trarre un grande insegnamento, qualunque sia l’idea o la posizione individuale riguardo la religione. Immagini che trasmettono una grande serenità, in una persona che ha vissuto sorridendo. Chi vive in pace con se stesso e con gli altri, non ha paura di morire, perché ha ben vissuto.